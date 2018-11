Valeria Centeno, dueña del perro y residente en Ciudad Mendoza (Argentina), contó a través de Facebook que su mascota resultó herida en la noche del pasado viernes 16 de septiembre. La mujer la llevó de inmediato a una veterinaria, donde le explicaron que al perro lo había mordido una serpiente yarará y que necesitaba un antídoto específico.

Clarín explicó que como ese medicamento “no está previsto para animales” en esa ciudad, a Valeria se lo negaron. “Si se lo damos al perro, una persona puede quedarse sin el antídoto”, fue lo que le respondieron a la mujer en un hospital.

Aunque ella insistió en que estaba dispuesta a pagar el antídoto, no se lo entregaron. Ante esto, según el medio, Valeria divulgó la historia por redes sociales, con lo cual logró que su caso se viralizara. La Secretaría de Ambiente intervino y el perro, llamado Simón, fue atendido a tiempo.

La mujer manifestó al medio argentino que si bien el can se salvó de morir, ahora toca “esperar que no queden secuelas porque el veneno es complicado a nivel interno”. Asimismo, espera que el ataque de la serpiente no le haya afectado los riñones a Simón.

Estas son las fotos que Valeria compartió de su perro a través de Facebook: