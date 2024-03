La rumba en Medellín es uno de los atractivos más importantes de la ciudad, actividad a la que recurren tanto turistas como los mismos antioqueños. El arribo de extranjeros puede incomodar a muchos, tal como se vio reflejado en un video, en donde una mujer se siente molesta por la “invasión de gringos”.

En el video quedó registrado cómo la mujer se quejó sobre una salida que tuvo en Medellín, luego de haber ido de fiesta con su pareja y encontrarse con un masivo grupo de extranjeros que, según ella, serían de Estados Unidos.

Del mismo modo, arremetió contra algunas mujeres de la capital paisa sobre su supuesto afán de tener estadounidenses como pareja. También, expuso que en el lugar en el que estuvo, más de la mitad de las personas que estaban ahí eran de otro país.

La mujer añadió: “La verdad, yo ahorita me siento como en un ‘mood’ que, para rumbear, me tengo que programar. Ayer estando en esa discoteca, el 80 % de gente que había eran puros gringos, que obviamente se nota porque primero eran blancos, la mayoría monos, superaltos y yo no entiendo esa necesidad, el hambre que tienen las mujeres aquí en Medellín de tener un gringo, de salir con un gringo”.