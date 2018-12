La profesora no solo les dijo a sus estudiantes que Papá Noel no existe: ella también les aseguró que el conejo de pascua, el hada de los dientes y los duendes que otorgan fortunas no son reales, informó NJ.com.

Michael J. Raj, director de la institución, aseguró a ese medio que “como padre de 4 niños” estaba “consciente” de lo que significaba ese anuncio para los menores, por lo que, tan pronto se enteró del hecho, se comunicó con los padres de los estudiantes para advertirles lo que había ocurrido.

El directivo, quien no identificó a la profesora, añadió que ella ya no estaba trabajando en el colegio y que nunca más la van a contratar. Asimismo, manifestó que no haría más comentarios sobre el tema al tratarse de “un asunto personal”.

Myra Sansone-Aboyoun, mamá de una de las pequeñas afectadas con la revelación de la profesora, indicó a 12 News que su hija de 6 años estaba “extremadamente molesta” por ese anuncio. Ella se manifestó “destrozada” al ver que a la niña por poco le arruinan el espíritu navideño.