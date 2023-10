Los tatuajes han sido una manera muy común de expresión artística y cultural en todo el mundo durante muchos años. En la actualidad, se han convertido en una parte integral de la identidad de cada persona, los tatuajes son más que simples dibujos en la piel, son una representación tangible de las creencias, experiencias y emociones de una persona.

Para algunos, los tatuajes son una forma de recordar a sus seres queridos, momentos significativos o conmemorar eventos relevantes en sus vidas, para otros, los tatuajes son una declaración de su individualidad y estilo personal. Cada tatuaje cuenta una historia única y tiene un significado profundo para la persona que lo lleva.

Recientemente un video se hizo viral, pues una tatuadora mostró el momento en el que una de sus clientas empieza criticar su aspecto justo antes de hacerle una perforación, es posible escuchar cuando la joven afirma que las personas que tienen tatuajes y perforaciones únicamente quieren llamar la atención, manifestó:

“Es como una necesidad de llamar la atención como esas personas que se revelan contra los padres. No digo que sea tu caso, no me la malinterpretes, pero en su mayoría estas personas no encuentran trabajos. Nadie contraría a una persona que tiene esas pintas”.

La mujer asegura que ella no se alcanza a imaginar en un futuro teniendo un aspecto similar al de la tatuadora, afirmando: “En la época de mis padres eso era ser un criminal y ahora a lo mejor no lo eres, pero te mueves en un mundillo que no es el decente, yo no me veo teniendo hijos y haciendo el trabajo que tu haces, con esas pintas. Me parece horrendo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teve viral (@teveviral)



Además, la chica que publicó el video pide que piensen antes de hablar con los demás, pues pueden lastimar muchas veces sin querer, manifestó: “No hagáis esto, porque puede sentar muy mal. También me lo encuentro cuando he tenido que ir a urgencias como paciente por parte de profesionales, o tomando algo en el centro tranquilamente”.

Algunos usuarios mostraron su apoyo, estos fueron algunos de los comentarios: “Yo necesito un video explicando como no lo pediste que se retirara… ósea que falta de respeto el de esa chica”, “que locura yo no le hago el pendiente te lo juro”, “que paciencia, yo no aguanto ni dos segundos tanta tontería”, “aplaudo tu paciencia, no entiendo como hiciste para no responderle como se merecía”.

