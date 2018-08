Greg, de 48 años, tenía hematomas en todo el cuerpo y según cuenta su esposa, Dawn Manteufel, “parecía que le hubieran pegado con un bate de béisbol”. Todo esto a causa de una bacteria conocida como ‘Capnocytophaga canimorsus’, informa Gizmodo.

Esta infección se filtró en el torrente sanguíneo del hombre y causó sepsis o envenenamiento de la sangre por bacterias, que fueron combatidas con antibióticos, pero los coágulos formados bloquearon el flujo de la sangre a sus extremidades, causando la muerte de los tejidos y músculos, comunica Infobae.

Según el webblog de tecnología, una semana después de lo sucedido tuvieron que cortarle los pies, luego, las piernas hasta las rótulas. Tiempo después, las manos y parte de los brazos. Hasta el momento se siguen planeando cirugías para reconstruir parte de su nariz que también se vio afectada por este germen. Adicionalmente, aseguran que la infección puede tomar hasta 2 semanas en aparecer.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades notifica que el 74 % de los perros y el 57 % de los gatos tienen este tipo de virus en la boca y que pueden transmitirle enfermedades a las personas que tienen un sistema inmunológico bajo.

Hasta el momento Greg ha logrado recaudar 50.000 dólares en GoFundMe (casi 150 millones de pesos colombianos) para poder pagar sus costosos gastos médicos, asegura el portal informativo.

A continuación compartimos las imágenes de Greg que podrían herir sensibilidades.

