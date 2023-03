Netflix no solo quiere seguir siendo la plataforma de streaming con más suscriptores en el mundo, además de ser generadora de contenido propio, sino que quiere ampliar su eje de influencia en el mundo del videojuego.

La empresa aspira este 2023 a seguir ampliando su catálogo de videojuegos, un servicio que no tiene costo adicional para los suscriptores, más allá de su membresía mensual.

En su blog oficial, Netflix publicó un artículo en el que anunció que tienen planes para incorporar 40 nuevos juegos a su servicio.

Estos se sumarán a los 55 ya existentes en el menú de la compañía.

BIG NEWS: The next iteration of the action RPG from Ubisoft, MIGHTY QUEST: ROGUE PALACE is coming exclusively to Netflix on April 18th! pic.twitter.com/LYGWW1NXoD

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 20, 2023