El partido de la final supera los mil millones de televidentes, más que otros eventos incluyendo el Súper Bowl y la inauguración de los Juegos Olímpicos. Todo lo que esté asociado a su mercadeo tiene enorme trascendencia, incluyendo su música que hace parte esencial de la puesta en escena del mundial de fútbol.

La canción oficial de este torneo orbital se instituyó desde Chile en 1962 con “El rock del mundial”, pieza valiosa hoy un clásico. Desde entonces se ha convertido en otra poderosa arista de mercadeo que genera millones en ganancias, además de nutrir el espectáculo. Todos sus himnos han sido ‘hit’ comercial. Pero definir cuáles son las mejores es una delicada tarea de ‘evaluar’, medir y analizar minuciosamente los temas de estos 15 mundiales tratando de decidir en su orden los más bonitos, los más exitosos. Aunque todos lo han sido, unos más que otros.

Lo primero es tomar referentes de los trabajos realizados y actualizarlos con parámetros complementarios, como el nivel de difusión que ha tenido cada tema. En el campo musical hay investigadoras y clasificadoras serias como Billboard, MTV, Rolling Stone, Hit Parade, y hasta “20 minutos”. Esta última especializada en definir los “10 mejores canciones” en todos los campos. Además se encuentran tantas propuestas que deben tomarse con beneficio de inventario, ya que son poco consistentes.

A los trabajos y clasificaciones serias existentes, se les aplica un algoritmo que permite cruzar la información. Ello alimentado con otros requisitos ponderables como el número de semanas que fueron número 1 en distintos “Hit Parade”, las más radiadas en todo el mundo, las más difundidas (en más países) y la opinión de musicólogos expertos que evalúan la parte artística (arreglos, producción, composición, argumento, etc.). Esto nos permite llegar a la siguiente conclusión que consideramos es la más fidedigna y rigurosa. Recoge los mejores trabajos realizados en este campo, alimentados por novedosos parámetros adicionales.

La mejor canción de todos los mundiales: “Un verano italiano”

El primer lugar ha sido lo más fácil para definir. Con un margen de confianza del 99% hay casi unanimidad entre los más serios expertos en considerar la que hasta el Mundial Rusia 2018 es la mejor canción de todas las Copa Mundo de la FIFA. Se trata del indestronable himno oficial de Italia – 90, “Un verano italiano”. Es una canción compuesta por el músico italiano Giorgio Moroder y el letrista estadounidense Tom Whitlock. Escrita originalmente en inglés bajo el título de To Be Number One (Para ser el número uno), la versión italiana, escrita por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, y conocida también como Notti magiche (Noches mágicas), fue interpretada por ambos en la ceremonia inaugural.​

Esta versión terminó siendo más exitosa que la original, incluso en los países de habla inglesa, donde se ha utilizado tanto en las coberturas televisivas y radiales sobre las diferentes ediciones de la copa mundo. La mayoría de encuestas de diferentes medios deportivos y musicales del mundo, la han considerado la mejor canción de la historia de los mundiales, por la emoción que transmiten tanto su letra, como su música. Además su calidad y arreglos la han hecho trascender evitando que sea coyuntural como en los últimos torneos, salvo excepciones. Este tema tiene una estructura lírica elaborada y poética, que además del ‘fair play’ y la voluntad de ganar, habla sobre la emoción de la competencia futbolística y de la fiesta internacional que genera la copa. Es un clásico de la música.

La segunda mejor canción de los mundiales FIFA: “La copa de la vida”

El segundo lugar tampoco ha sido difícil identificarlo. En la gran mayoría de listados con un margen de certeza del 98 % coinciden que “La copa de la vida” interpretada por Ricky Martin como himno oficial de Francia – 98, ha sido una de las canciones más radiadas y pegajosas del fútbol. Definitivamente es un tema ‘palo’ que cada vez que se escucha emociona. Y tiene una enorme ventaja para nuestro mundo, la versión original es en español, muy rumbera y alegre.

El Top 10 completo de las mejores canciones del fútbol mundial

El resultado del estudio, cruces y análisis, se complementa con las ocho restantes de este Top 10. Para estas puede haber más discrepancia de opiniones por las posiciones pero sin cambios mayores. Existen ajustes variables por la gran contaminación comercial que ha hecho que los últimos 5 torneos, se hayan presentado más de una canción como oficial, con cierta confusión. Alemania – 2006 por ejemplo tuvo tres temas exitosos. Advertimos que en las siguientes el porcentaje de confianza se reduce y puede estar entre el 50 y el 80 por ciento. Pero a lo mejor esto es lo más aproximado en medio de tanta diversidad.

3º lugar: Wavin’ Flag (agitando banderas), K’naan Ft. y David Bisbal, Canción Mundial Sudáfrica 2010.

4º. ‘We Are One’ (Ole Ola), Pitbul, Jennifer López y Claudia Leitte. Canción Oficial Brasil – 2014

5º ‘Gloryland’ (Tierra de gloria), Daryl Hall y Sounds of Blackness. Copa Mundo USA – 94

6º.’ Waka Waka’ (Esto es Africa), Shakira y Freshlyground. Canción Oficial de la Copa Mundo, Sudáfrica 2010

7o. ‘Celebrate the day’ (Celebrando el día), Herbert Grönemeyer. Canción Mundial Alemania – 2006

8º. ‘El Rock Del Mundial’, The Ramblers. La primera canción oficial de un mundial de fútbol, Chile – 1962

9º. ‘El Mundial’, Plácido Domingo. Canción oficial España – 1982

10º. ‘La marcha del mundial’, Ennio Morricone, canción oficial del Mundial Argentina -´78.

Bonus track: Como valor agregado a lo anterior, van como bono dos canciones necesarias, una inolvidable del 2006 y obviamente el tema oficial de esta Copa Mundo.

A. ‘The Time of Our Lives’ (El tiempo de nuestra vida) – Il Divo & Toni Braxton, canción inolvidable de Alemania 2006

B. ‘Live It Up’, Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi. Canción oficial Copa Mundo Rusia – 2018 (Por ser nueva, su impacto y éxito aún no se han medido)

El menú musical del fútbol está servido y realizado con el máximo de rigurosidad. Ahora cada lector puede igualmente hacer su propio ejercicio así sea con un Top 5 de sus preferencias y comentarlo.

Apostilla: Agradecimiento por su apoyo al magíster en estadística Álvaro Villota, quien además es ingeniero civil, médico cirujano y musicólogo.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.