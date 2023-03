La cancelación de vuelos de Viva Air, aerolínea que se declaró en quiebra, no solo ha afectado a los pasajeros que se quedaron varados en los aeropuertos, también lo hizo con aquellos que habían comparado tiquetes para fechas venideras.

Este es caso de una quinceañera a la que en vez de fiesta le obsequiaron la ida al centro turístico de Punta Cana, en pleno Caribe antillano, donde esperaba cumplir ese anhelado instante que representa pasar de niña a señorita.

Sin embargo, la crisis de la aerolínea en la que iba a desplazarse derrumbó todos sus planes, por los que era la envidia entre sus compañeras de colegio.

Por eso se quedó sin el pan y sin el queso, como se dice popularmente, ya que no tendrá paseo ni celebración si se tiene en cuenta que sus padres gastaron el presupuesto que tenían en las vacaciones para su hija.

Viva Air: crisis daña viaje de quinceañera que iba a Punta Cana

La historia fue contada por Yasmín Quintero, la mamá de la joven y quien relató en Caracol Radio, que no hay respuesta de la empresa, motivo por el que acudió al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira para hallar alguna solución, pues su hija está sin consuelo.

“Viajábamos del 24 al 28 de marzo con el papá, un hermano, la niña y yo; los pasajes me costaron 6 millones de pesos”, comentó la mujer inicialmente.

Y agregó que su caso no ha sido atendido porque corresponde a una fecha posterior: “Hasta ahora están solucionando el tema de los pasajeros de hoy, me dicen que no saben nada de las fechas de más adelante”.

Acto seguido, describió el drama que vive su hija:

“Ella está llorando en el colegio, yo vine a ver cómo se soluciona este caso porque estaba planeado solo el viaje, nada de fiestas”.

Por ahora, otras aerolíneas están transportando en las sillas que tienen vacías a los pasajeros de Viva, pero no dan abasto con tantos afectados.