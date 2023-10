En redes sociales han circulado los videos en el que se ve, como en la Plaza Minorista en Medellín algunos vendedores saludaban y otros le reclamaban a Quintero, una vendedora explicó por qué la reacción.

En días pasados mientras el exalcalde Daniel Quintero hacía un recorrido por la Plaza Minorista para impulsar la candidatura de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín, algunos lo aplaudieron pero otros lo abuchearon, una mujer sobresalió entre todos y lo “regañó”.

Se trata de Sandra, más conocida como la “cremosa”, desde hace 33 años viene laborando en la Plaza Minorista. Después de las críticas por su actitud y la forma de hablarle a Quintero, decidió a través de la red social Tik Tok, se pronunció. “En pandemia nos dejó solos”, dijo la vendedora.

Todo se remonta a la época de la pandemia cuando Quintero ordenó el cierre de la plaza manifestando que no cumplían con los requisitos necesarios para trabajar y, según Sandra, de hecho el mandatario les habría dicho que esa zona “tendría que haber dejado de existir hace rato”.

“El gerente de la plaza se esmeró con su equipo de trabajo e hicieron todos los cambios que el exigió, aun así, lo llamaron que viniera y viera, él nunca quiso dar la cara nunca quiso ir a mirar; antes decía que si por el fuera la plaza estaría cerrada hace 10 años”, expresa, la comerciante en el video.

Esta situación generó que varios de los comerciantes pasaran por situaciones financieras complejas.

Por eso, muchos no estuvieron de acuerdo con su visita de Quintero al lugar realizando campaña y lanzando propuestas, “cuando antes no les importaba en lo absoluto”. Aseguran que como alcalde, no fue a dialogar para buscar mejoras a este espacio comercial.

