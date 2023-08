Una semana después del fallecimiento de la menor de ocho años que murió, al parecer consecuencia de una hemorragia, luego de que le sacaran una muela, la Secretaría de Salud del Tolima informó que el consultorio del profesional que llevó a cabo el procedimiento fue sellado.

“Recibimos una queja de parte de la Secretaría de Salud de Honda donde nos informaban de la muerte de la niña. El 9 de agosto efectuamos una visita de inspección, vigilancia y control al consultorio y evidenciamos que hasta marzo de 2019 estuvo habilitado en el Registro Especial de Prestadores, Reps”, refirió Claudia Correa, secretaria de Salud del Tolima.

La funcionaria recalcó que luego del cierre total, se le solicitó al profesional abstenerse de prestar los servicios puesto que no tiene permiso. Los resultados de la visita fueron trasladados a las diferentes autoridades de salud y al Comité de Ética Odontológico para que cada entidad siga el trámite pertinente.

“Invitamos a los directores de salud y a toda la red hospitalaria para que estemos alerta sobre los sitios que prestan servicios de salud y encontremos a esos que no tienen habilitado el servicio. Así evitamos que situaciones tan tristes como esta vuelvan a suceder”, explicó Correa.

Es de recordar, que según la familia de la menor, el odontólogo que practicó el procedimiento fue José Manuel Herrera.

En diálogo con un canal local, Azucena Triana, madre de la infante, recordó que la niña estaba en tratamiento particular con el odontólogo porque la muela le dolía. “Yo la llevé, él le ordenó una radiografía panorámica. Fuimos a Mariquita, se la tomaron y arrojó que la muelita estaba partida. El doctor me dijo que se la tenía que sacar. Yo la llevé el viernes ( 4 de agosto) a las 4 de la tarde. Él le sacó la muela y ella empezó a sangrar. Salimos con ella en el carro de él. La niña llegó viva al hospital (San Juan de Dios de Honda) pero broncoaspiró, se ahogó con la sangre”, acotó la señora. Los familiares indicaron que la pequeña era la alegría de la familia: “bailaba, era divertida y muy amigable. No le echamos la culpa a nadie. Estamos a la espera del resultado de la necropsia”.