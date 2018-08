Los presos señalan que no tienen medicinas, agua ni comida, que están en total hacinamiento y como las cañerías están tapadas están conviviendo con olores insoportables.

El familiar de un recluso le contó a El espectador: “No se explica por qué no sucede nada. La higiene empeora y él me dice que, literalmente, es una sola mierda estar allá. No hay derechos humanos y hay un señor de avanzada edad muy muy enfermo al que no atienden”.

Pero no es el único problema, también hay nuevas reglas con las visitas que no les permiten verlos todas las semanas y que mientras el Inpec asegura que el problema solo ocurrió una noche, los familiares le aseguraron al diario que “es mentira y la situación, por el contrario, empeora”.

Entre tanto, el Inpec reiteró en RCN Radio que el director del penal se reunió con los reclusos para recibir las peticiones y solucionarlas; y que las protestas solo se presentan porque les incomoda estar más controlados.

La emisora difundió otras imágenes que son completamente nauseabundas, y en otros videos se les ve gritando:

“No tenemos agua, no tenemos comida. Exigimos nuestros derechos”.