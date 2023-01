Tras la reciente captura de un oficial y de cinco patrulleros señalados de haber secuestrado y extorsionado a dos personas en la capital del país, el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá informó a la Alcaldía que en el último año han sido destituidos 59 agentes adscritos a la institución como resultado de investigaciones disciplinarias.

En ese sentido, en lo corrido de 2022 se adelantaron 2.208 investigaciones a uniformados que resultaron en 158 sanciones, entre ellas 59 suspensiones, 35 multas y 5 amonestaciones.

De acuerdo con la Policía de Bogotá (Mebog), estos procesos han parte de una estrategia dentro de la institución para combatir a las organizaciones delincuenciales que buscan cooptar a uniformados de la institución.

“Rechazamos de forma categórica actos de corrupción que enlodan la imagen de la institución policial”, indicó el general Triana.

Actualmente, la Mebog cuenta actualmente con más de 18 mil uniformados que conforman su pie de fuerza. Esta cifras apuntan a que, en el último año, cerca del 1% de los miembros de la institución habría recibido cierto tipo de sanción disciplinaria. Cabe señalar que estos datos entregados por las autoridades no incluye la destituciones realizadas por entes de control.

El caso de secuestro y extorsión que enloda a seis policías

Durante marzo y mayo de 2022, seis policías adscritos a la estación de Engativá, habrían secuestrado y extorsionado a dos personas, a quienes les pidieron entre 10 y 20 millones de pesos para ser dejados en libertad. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados usaban supuestas órdenes de captura para abordar a las víctimas y manipularlas para recibir dinero a cambio de no proceder con la judicialización.

Los involucrados, y a quienes se les legalizó su captura la tarde de este miércoles 18 de enero, fueron identificados como C. Soto Álvarez (subteniente), J. Durán Rodríguez, D. Causil Sierra, C. Quinayas Franco, E. Montes Castro y D. Sánchez Díaz (patrulleros). Estas seis personas tendrán que responder por el delito de presunto secuestro extorsivo agravado, el cual no aceptaron.

Para este jueves 19 de enero se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la que se establecerá si los imputados deberán seguir el proceso en prisión, o tendrían el beneficio de una medida privativa de la libertad en sus hogares. La audiencia se retomará a las 2:00 p. m.