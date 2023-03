Interaseo al parecer tomó la decisión de no prestar sus servicios en el barrio Protecho – El Salado, comuna 7, por la presunta falta de garantías para sus trabajadores, pues al parecer existen graves riesgos de que se conviertan en víctimas de la delincuencia.

“De acuerdo con un oficio en el que le contestaron a la comunidad, no prestan el servicio en ese sector por temas de seguridad, entonces porque es inseguro ni siquiera el carro de la basura pasa. Es un llamado a la Policía, a la que notificaré por escrito”, sostuvo el concejal, Cesar Franco.

Así mismo, le pidió a la Secretaría de Gobierno que informe cuáles serán las medidas que adoptará, pues a pesar de la decisión de la empresa, los cobros por el servicio aparentemente se mantienen intactos en la factura que pagan mensualmente quienes viven en ese barrio del norte de Ibagué.

Sumado a lo anterior, la presidenta del barrio Los Álamos, Mery Avilés, en comunicación con esta redacción, comentó que el problema viene desde noviembre debido a que le robaron el celular a una de las operadoras, quien en el momento de lo sucedido se encontraba usando el dispositivo.

“Dicen que por inseguridad no vienen, que porque los atracan, pero la verdad eso sucedió un día en la entrada del barrio, pero eso fue un muchacho de otro sitio”, dijo Avilés, quien también agregó que en Protecho – El Salado, Nazaret, País también se vivía la misma problemática, “a los que les están prestando el servicio son a los barrios más centrales”.

A pesar de que las personas tienen la costumbre de barrer el frente de la casa, hay preocupación por el estado de las avenidas y vías peatonales, permanecen sucias y durante estos días de lluvia esos residuos pueden obstruir las alcantarillas.

El coronel Oviedo se pronunció

Por su lado, el alto oficial reprochó enérgicamente el pronunciamiento de la gerente de Interaseo Erika Saavedra y afirmó que, “Nunca hemos recibido la más mínima denuncia, no se puede disfrazar una ineptitud o ineficacia de esta compañía, con temas de inseguridad, en Ibagué no existe ningún sitio vedado”, aseguró el coronel Oviedo.

En conversación con El Nuevo Día, Oviedo defendió las labores de la Policía Metropolitana, “Nos están indilgando responsabilidades y se están excusando para no cumplir con sus responsabilidades, no hemos recibido ninguna denuncia que sustente que se imposibilita ingresar a estas zonas. Este cuentico que a un escobita le robaron un celular en noviembre y que por eso no entran, no es justificación, eso no quiere decir que no puedan ingresar a algún barrio a cumplir con su trabajo”. Añadió.