En Pereira se presentó un inaudito hecho en el que unos agentes de tránsito iniciaron un proceso de inmovilización de un carro. Para ello, las autoridades solicitaron una grúa para llevárselo. Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado y peligroso.

El operario de la grúa se disponía a enganchar el carro para llevárselo a los patios de la capital de Risaralda (donde entrenador golpeó a un árbitro y se disculpó), pero la dueña del vehículo, quien estaba dentro de este, decidió arrancar para huir.

La mujer aceleró y el trabajador quedó encima del capó, sosteniéndose de las plumillas para limpiar el vidrio. La señora continuó por varias cuadras con el hombre colgando y siendo perseguida por un agente de tránsito en moto.

Este motorizado, junto a otro conductor, le gritaban que, por favor, frenara el automóvil. Después de muchos metros más, la mujer paró su carro y le fue inmovilizado.

SE LO LLEVÓ EN EL CAPÓ DEL CARRO ,,, la mujer se llevó al operario de una grúa de tránsito que estaba enganchando el carro para llevárselo por qué le faltaba la revisión técnico mecánica… no quería parar …. usted qué opina ? #pereiraenvivo pic.twitter.com/EJVxWvbYpQ — Pereira En Vivo Noticias (@pereiraenvivo) February 1, 2024

Según El Tiempo, los agentes de tránsito la habían requerido por no tener el certificado de la revisión técnico mecánica. Ahora, la infractora deberá pagar la multa por no tener este importante requisito, que para 2024 quedó en 650.000 pesos, es decir, 15 salarios mínimos. No obstante, puede ser menor si se paga entre el primer y quinto día hábil y hace el curso pedagógico, que le quedaría en 325.000 pesos.

Cuánto vale la revisión técnico mecánica en 2024

Para este año, la revisión técnico mecánica, que puso en problemas a esta mujer, tendrá un valor aproximado de 327.219 pesos para carros livianos, mientras que para los pesados sería de 501.274 pesos. Cabe resaltar que los precios varían según la ciudad donde se lleve a cabo.

