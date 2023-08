La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se sumó a los choques que se evidenciaron entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por la gestión de algunos ministros frente a la seguridad en las regiones.

La “pelea” inició luego de que Zuluaga calificara al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como un incompetente que debe irse del gobierno Petro: “No solo le falta al respeto a los gobernadores, también a los colombianos, que lo que quieren ver es un gobierno peleando contra quienes tienen que pelear, contra la seguridad y los grupos violentos, no contra la institucionalidad”, aseguró el gobernador.

El primer mandatario le respondió que se mantuviera al margen de opinar sobre sus nombramientos en su gabinete ministerial: “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”.