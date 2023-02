Durante esta semana se viralizó un video de un padre en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, que insultó a un grupo de 70 personas que llegaron procedentes de Medellín a visitar a la Virgen de ese municipio, que además es conocida como la patrona de Colombia.

Durante el sermón que dio en una misa que él oficiaba, el sacerdote insinuó que los antioqueños son los responsables de negocios como modelaje ‘webcam’ y de actividades ilegales como el narcotráfico. Incluso, comparó a los paisas con las serpientes que se mencionan en la Biblia, pues muestran lo pecador como si fuera bueno, según él.

Durante una misa en el Santuario de la Virgen de Chiquirá Boyacá, el sacerdote que presidía la ceromonia arremetió contra los y las paisas tratándolos de tramposos, narcotraficantes y prepagos.

Una comitiva de Antioqueños que había allí le reclamó por el hecho

Al respecto, el cura Fernando Piña habló en La W Radio y se excusó por sus declaraciones que tuvieron repercusión nacional: “Ofrecer disculpas, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pido excusas porque no me gusta este oleaje de sensaciones incómodas para las personas. No era la intención de producirles alguna molestia, por eso en el mismo mensaje resalté lo bueno”.

Además, el sacerdote explicó de dónde sacó semejantes afirmaciones que hizo en la misa y lo demostró con pruebas: “La información está publicada en la página www.universidad.edu.co de agosto 29 de 2019, en www.semana.com de septiembre 3 de 2019 y www.eltiempo.com de marzo 17 de 2020. Ahí están los temas especificados, no era la pretención molestar, pero eso está publicado”.

También, Piña volvió a lanzar dardos contra la cultura antioqueña: “El Tiempo quería hacer alución de que estaban dando títulos de ‘webcam’ en Medellín y la situación dolorosa de la prostitución allá. Es toda una realidad compleja del mundo paisa y no es en el único lugar donde se presenta. Los comentarios que escuché cuando viví allá marcaron un poco mi apreciación”.

El cura también admitió que habló con el fray Carlos Mario Alzate, quien está a cargo de la Basílica de Chiquinquirá y le pidió disculpas por sus declaraciones: “Hablé con él y pienso que el mensaje ha sido descontextualizado, también he destacado las cualidades de los paisas. He notado que tienen un liderazgo que admiro y hasta hacen vender el pecado como bueno”.

Finalmente, el sacerdote reconoció que la forma de su intervención fue inorportuna, pero se mantuvo en su postura: “No debí haberme metido en eso. No ha sido el propósito, ni una mala intención. Pero creo que se ha dicho la verdad, quizás no era el contexto y en los tonos adecuados de respeto y que hay que resaltar es lo bueno”.