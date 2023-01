Como Wesley Damián Rodríguez fue identificado el hombre, de 29 años, que murió tras recibir una puñalada a la altura del corazón el pasado 30 de diciembre dentro de la estación de Transmilenio Tygua – San José, en todo el centro de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Alfonso Ortíz, quien estaba presente en el momento de la agresión, tomaron el bus B71 en la estación de Veraguas como lo hacían habitualmente tras salir de trabajar y partir con destino a su residencia ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar.

“A él le llegó una llamada y sacó el celular, peroun sujeto desconocido lo agredió para intentar quitárselo. Lo que hicimos fue bajarnos en esta estación (Tygua – San José), pero el sujeto también se bajó y lo apuñaló” indicó el padre de la víctima a Noticias Caracol.

“Sacó el celular y un sujeto se le abalanzó a quitárselo, mi hijo lo que hizo fue no dejarse quitar el celular . Nos bajamos en esta estación con el fin de que siguiera derecho el señor y se acabara todo, se bajó él también y lo apuñaló”, declaró Ortiz.

La familia de la víctima insiste en que esta agresión, que ocurrió sobre las 8:00 p. m. del viernes 30 de diciembre, se debió a un intento de hurto; versión que contradice la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes afirman que, a partir de videos de seguridad, se establece en la hipótesis principal que se debió a “una riña debido a intolerancia”.

Tras el incidente, el joven logró ser trasladado al centro médico más cercano. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de la Unidad de Urgencias, llegó sin signos vitales debido a la contundencia de la herida generada con el puñal.

El clamor de los familiares y allegados exige justicia en este caso que, según narró Gilber Romero a Noticias Caracol, ya es el tercer hermano que tiene que sepultar por hechos relacionados con lesiones personales:

“Ya son tres hermanos que entierro con este, tres, todos por violencia… todos porque me los han asesinado así y no se ha esclarecido nada, no ha pasado nada”, afirmó el hermano de la víctima, quien era padre de una menor de tres años.