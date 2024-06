Por: Caracol TV

“Estimados pasajeros, les informamos que si no se cumplía con las regulaciones del vuelo no podíamos iniciar el vuelo, no se cumplió y tuvimos que regresar. Ahora estamos esperando que los pasajeros que no cumplen con la regulación hagan el favor de desembarcar”, informó la tripulación de un vuelo que cubría la ruta Santa Marta-Bogotá.

Esta incómoda situación se vivió en el vuelo 4049 que tenía que despegar a las 8:20 a. m. desde Santa Marta con destino a Bogotá y, a pesar de los reiterados llamados de la tripulación de cabina para que un padre sentara a su hijo y le pusiera el cinturón de seguridad, el menor de edad se negó a hacerlo.

La capitán del vuelo desistió de despegar por razones de seguridad y regresó a la posición de embarque. Luego, con apoyo del personal de seguridad del aeropuerto de Santa Marta y de la Policía, le solicitaron al padre descender con su hijo del avión.

El reglamento aeronáutico establece las medidas de seguridad para estas circunstancias atípicas.

Alex Yesid Vega, experto en sector aeronáutico de la Universidad EAN, opinó sobre el protocolo de seguridad seguido: “Se obró bien por parte de la tripulación, porque las medidas de seguridad, tanto para el desarrollo del vuelo, como para las demás personas, son de obligatorio acatamiento”.

Por su parte, el capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, explicó que “todos los pasajeros deben mantenerse sentados, con el cinturón de seguridad abrochado en todas las fases del vuelo. Eso mejora los estándares y es por regulación aérea”.

La aerolínea informó que el itinerario tuvo una demora de una hora y el papá y el niño fueron reprogramados en el siguiente vuelo.

