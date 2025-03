Muchas personas en la capital de Risaralda fueron testigos del cortejo fúnebre de José Luis Hurtado, de 24 años, el cual, según medios regionales, terminó ingresando, de manera sorpresiva, al reconocido centro carcelario.

(Vea también: Muestran foto de cómo quedó presunto feminicida de Sharit Ciro, por golpiza en la cárcel)

La particular parada en la cárcel La 40 (ver mapa) produjo desórdenes en la zona y la duda de quienes se encontraban en los alrededores y se preguntaban si se trataba de una situación irregular, o si, por el contrario, se estaba atentando contra las normas de la institución.

Alerta Tolima informó que la situación se habría dado para que un hombre judicializado por homicidio, conocido como alias ‘Salas’ pudiera darle el último adiós a quien fuese su amigo, asesinado hace algunos días.

Según el medio medio local, los familiares de otras personas privadas por la libertad manifestaron su inconformidad por el beneficio brindado al interno, puesto que en otros momentos también han fallecido sus seres queridos y estos no han tenido la misma oportunidad para despedirse de ellos.

“Es increíble que cuando alguien de la familia va a ingresar a un centro penitenciario, si es un pobretón, si es alguien que no tiene dinero para comprar allá los grandes dirigentes de las cárceles, entonces no tiene derechos. Pero cuando es alguien que tiene recursos o que mueve dineros ilegales, esos sí, tienen muchos privilegios, es increíble que haya sucedido esto con este féretro. Si para ingresar un almuerzo ya no lo permite, le revisan a uno hasta el apellido”, opinó una de estas personas, según recoge Alerta.