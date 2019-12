Para ella, que en la mañana de este miércoles presidió la sesión porque el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, abandonó el recinto luego de iniciar el debate, se trató de una “lección” que le debe quedar al Congreso en general para que respeten las horas de las sesiones, y no lleguen a la que ellos quieran, dijo en Blu Radio,

“Lo que hicimos fue hacerle un llamado de atención al Congreso en general. Si las sesiones son convocadas a una hora, deben ser a esa hora. […] Llevábamos más de una hora y no llegaba nadie, el Gobierno tampoco, que es el primer interesado en votar esta ley; yo no tengo ningún interés”, manifestó la Pizarro.

Asimismo, la congresista se defendió, en la entrevista, de las acusaciones que le hicieron los que sí apoyan la reforma tributaria que está en trámite, y señaló que actúo conforme a la ley.

“Decidí levantar la sesión porque no existía el quorum decisorio, que se conforma con 86 [representantes] de los 180 que tenemos, y eso es normal. […] No se me puede tildar a mí de ilegal porque no espero dos o tres horas a que los parlamentarios decidan aparecerse al recinto a trabajar”, señaló.