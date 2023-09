Una adolescente indicó que tuvo que tirarse de una buseta en movimiento, en el barrio Las Colinas de Manizales, porque el conductor se negaba a detenerse para ella bajarse. Esta es la historia y lo que dicen las partes.

Leimar Mosquera, abogado de la adolescente, indicó que interpondrán denuncia penal, posiblemente por omisión de socorro, que sería el tipo delictivo que por ahora encajaría en estos hechos.

Juan Carlos Alzate, gerente de Socobuses, le expresó a este medio que conocen la situación, pero que lastimosamente en un caso tan delicado no tuvieron queja formal, con datos concretos.

“La mamá y la niña no lograron identificar el lateral de la buseta, que es tan visible. Denunciaron que era un calvo, activamos ese mismo día las rutas que pasaban por el sector, le mostramos a ella todos los conductores que en esa fecha cruzaron por ahí, los que no tenían cabello, pero ninguno fue identificado por la menor. Nos quedamos sin tener la evidencia concreta de quién pudo cometer esa delicada falla. No tuvimos dónde indagar más, las cámaras tampoco nos mostraron nada. Nos quedamos cortos. Si no, habríamos activado el protocolo de investigación y, si era necesario, el disciplinario”.