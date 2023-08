Sí, aunque suene irrisorio, Heineken vendió su operación en Rusia por cerca de 4.400 pesos colombianos, o 1 euro. El proyecto para salir de ese país, que inició en marzo del año pasado, concluyó de forma exitosa luego de que se concretara la transacción de sus operaciones al Grupo Arnest.

Según explicó Heineken, Arnest posee una importante empresa de envasado de latas y es el mayor fabricante ruso de cosméticos, artículos para el hogar y envases metálicos para el sector de bienes de consumo de rápido movimiento. Amantes de la cerveza en Colombia recibieron una buena noticia.

An announcement on our business in Russia. Read the full press release here: https://t.co/cMlUmh0ZXf pic.twitter.com/DwghGaTw3x

— The HEINEKEN Company (@HEINEKENCompany) August 25, 2023