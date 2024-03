En medio de su visita al departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro, planteó la idea de que sus ideales deben sostenerse.

Pues yo no me considero progresista o petrista y mucho menos 'mamerto'; pero voté por @petrogustavo y no pienso votar por un uribista en el 2026 ni por el carajo!.

Aprovechó en su alocución en Nariño para hacer referencia a las marchas en contra de su administración convocadas por la oposición.

“Ayer decían, fuera Petro, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño y es que no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”, dijo.