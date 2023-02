El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, se pronunció sobre los pronunciamientos de la exviceministra Belizza Ruiz, quién alertó sobre la posibilidad de apagones en la capital del país por dificultades en la construcción de nueva infraestructura de transmisión eléctrica en el centro del país, lo que aseguró podría comprometer la estabilidad del servicio en Bogotá.

(Le puede interesar: Director de la Policía justificó bolillazo que le dieron a carro en protestas de Bogotá)

Sin embargo, esta alerta fue desacreditada por Ortega quién aseguró que no hay riesgo de desabastecimiento eléctrico en la ciudad, al menos en el corto plazo.

“Creo que no se ha entendido todo el contexto, no hay r iesgo de apagón . Bogotá tiene sus fuentes de suministro y tiene fuentes de transmisión suficientes en el corto plazo. En la medida en que la ciudad logre sus grandes proyectos, la electrificación del transporte público, las dos líneas del metro, el Regiotram, en ese momento, el crecimiento de la demanda, más el crecimiento de una ciudad va a empezar a poner presión sobre lo que se puede suministrar de manera segura”, aseguró el presidente del GEB.

Cabe señalar que en su denuncia, la exviceministra hizo referencia a un documento que recibió en sus últimos días como funcionaria del Ministerio de Minas y Energía, en el que se alertaba sobre los riesgos de desabastecimiento eléctrico por las dificultades en el avance del proyecto Sogamoso que adelanta la GEB en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En este se espera construir 383 kilómetros de línea de transmisión así como tres subestaciones generadoras de energía.

(Lea también: Firma que contrató el Gobierno le da la derecha para hacerle cambios al Metro de Bogotá)

Este proyecto ha presentado demoras por pleitos jurídicos entre las comunidades y el GEB por la instalación de torres eléctricas en la cercanía o al interior de sus predios. En ese sentido, el Grupo Energía Bogotá aseguró que en el contexto del cambio climático se pueden presentar deslizamientos que pueden inhabilitar torres o subestaciones de servicio, por lo que es crucial aumentar la infraestructura disponible.

“Bogotá se puede quedarse sin un plan B hacia el 2026 si no somos capaces de construir unas líneas de transmisión desde Sogamoso. Y ante tantos elementos que está ocurriendo podría darse un apagón si los planes no están funcionando. El sistema es confiable, hay suministro suficiente, pero hay que poder construir infraestructura y algunas personas con falta de información y a veces con el interés de que simplemente lo de ellos no se afecte están bloqueando un proyecto de interés nacional”, indicó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.