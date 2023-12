En un video que se ha vuelto viral, el cochero de Cartagena se pronunció sobre la controversia causada por el cobro de 18 millones de pesos a una turista canadiense. El hombre, identificado como trabajador de la Asociación de Chocheros de esa ciudad, explicó lo sucedido en la noche del 21 de diciembre.

El sujeto, identificado como Iván González, narró que la viajera le expresó que no tenía efectivo, por lo que él la llevó hasta donde una mujer que tenía datafono para hacer el cobro del paseo por la ciudad colonial.

“Al día siguiente yo salí a trabajar y un compañero me dice ‘Iván, ahí te dejaron esto’ cuando yo miro, me doy cuenta que es un millón de pesos, yo vi eso y lo guardo. A las pocas horas me dice un compañero que la Policía me está buscando”, explicó el hombre.

Así mismo, aseguró que los uniformados lo trasladaron a la estación policial para hacer la correspondiente investigación, lugar donde estaba la turista. Luego de las preguntas de las autoridades lo dejaron ir.

“Al siguiente día yo voy a la estación para llevar a los policías donde estaba la dueña del datafono y en el lugar estaban los de la Sijín. Me dicen que los tenía que acompañar, yo fui con ellos y me tomaron la declaración. Allá entregué el dinero y me cobre lo del viaje que me pertenecía”, manifestó el cochero envuelto en esta polémica.

Por último, el hombre aseguró que en los 15 años que lleva trabajando como cochero es la primera vez que le pasa algo así y aprovechó para pedir perdón por lo ocurrido, pero envió un mensaje incoherente al decir que ni él como los cocheros de Cartagena tenían la culpa.

La turista canadiense, denunció en su momento, que le habían cobrado varias veces el viaje con la excusa de que el datafono no recibía las tarjetas. Por eso, puso en conocimiento lo sucedido en la ‘Ciudad Amurallada’.

