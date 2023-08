Este miércoles, la mesa de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del Eln difundió un comunicado conjunto en el que se pronuncia sobre otra comunicación del Ministerio de Defensa, que concluyó que ningún organismo de inteligencia tuvo conocimiento de la alerta dada por la Fiscalía el pasado 8 de agosto sobre un presunto plan del ELN parta atentar contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Eduardo Enrique Zapateiro.

“Este grave hecho y la forma en que fue comunicado a la opinión pública hubiese podido afectar la confianza entre las partes y de la sociedad colombiana con relación al cese al fuego acordado”, dice el comunicado de la mesa que se encuentra en Caracas en el cuarto ciclo de negociaciones.

La Fiscalía dijo que las fuentes de esa alerta de atentado provenían de inteligencia militar de las Fuerzas Militares, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y un funcionario de policía judicial que apoya a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Según el Ministerio de Defensa, esas mismas fuentes entregaron la información al Ejército Nacional el pasado 4 de agosto de 2023, pero indicó que “se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”, afirma el comunicado.

Tras conocerse el resultado de la investigación del Ministerio de Defensa y la Junta de Inteligencia Militar, la delegación del Gobierno como la del ELN afirmaron en el comunicado que se decidió remitir el pronunciamiento al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego “con el fin de que emita su concepto sobre el caso”.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó al comunicado de la cartera de Defensa y dijo: “Nunca supimos de un plan de atentado en su contra, sino por su propio comunicado público. El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes. Más profundos en inteligencia militar que en la Fiscalía”. El mandatario añadió que a ambas entidades llegó la misma fuente, primero le llegó al fiscal, quien “sin mayor verificación la hizo pública”, dijo.

La Mesa de Diálogos de Paz ha decidido remitir el "pronunciamiento [de la Junta de Inteligencia Conjunta] al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego, con el fin de que emita su concepto sobre este caso".

Desde que se conoció la denuncia del ente acusador, la delegación de paz del ELN la calificó como falsa. “Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, manifestó la delegación en un comunicado pocas horas después de que la Fiscalía emitiera esa información.

“Dicha noticia es parte de la estrategia mediática que tiene como propósito crear confusión en la opinión nacional e internacional para restarle credibilidad y generar dudas sobre el ELN, referidas al cumplimiento del cese al fuego bilateral acordado con el Gobierno”.

Así mismo, los negociadores del Gobierno afirmaron que no tuvieron información del presunto atentado, pese a que el mismo día que la Fiscalía dio a conocer el comunicado, habían estado en la Junta de Inteligencia Conjunta. “(Otty) estuvo reunido con la Junta de Inteligencia y no hubo ninguna información sobre algún presunto atentado contra el Fiscal y ese no es un hecho menor (…) Creo que no está clara la naturaleza de la información, que en todo caso no es un informe de inteligencia”, afirmó el senador y miembro de la delegación de Gobierno, Iván Cepeda.