Uribe escribió en Twitter:

“Echan a funcionarios que discrepan de Coronel y otro, éste último (Martínez) le crea riesgos a funcionario al publicar todos sus datos”.

El trino del expresidente literalmente le baja la caña a la gravedad de los mensajes difamatorios emitidos por García, que se desempeñaba como jefe de prensa de esa entidad antes del penoso escándalo, y califica como “discrepancias”, expresiones como “hp periodista de 3 pesos” o “cabrón que le lame el culo al judío de Tame”.

No obstante, para el periodista Julián Martínez el asunto no es el supuesto “riesgo” generado para Carlos Alberto García, luego de haber publicado información personal del agresor, si no el riesgo que el expresidente Uribe generó sobre la integridad de columnista estrella de Semana.

“El verdadero riesgo lo padeció Daniel Coronell cuándo (Álvaro Uribe) le puso una vendedora de rosas como espía en la entrada de la casa para atentar contra su familia”, señaló Martínez en Twitter.

El periodista añadió que la Superintendencia de Notariado y Registro no despidió al agresivo Carlos Alberto García, que tenía un contrato con esa entidad por más de 100 millones de pesos anuales, sino que dejó de “percibir honorarios por 2 días”, ya que el contrato termina el 31 de diciembre.

Y agregó que el contratista además de haber sido asesor de imagen del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias –condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro–, también fue “director de imagen del Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, quien fue igualmente condenado por corrupto”.