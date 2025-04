El país se encuentra en vilo por la noticia de que el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc habría sido abatido el pasado viernes 11 de abril, en combates que sostienen el Ejército y ese grupo guerrillero, en una zona boscosa del departamento de Caquetá.

Uno de los elementos que podría dar luces sobre su posible muerte es el costoso fusil que portaba alias ‘Iván Mordisco’ durante los últimos años y que portó consigo en su encuentro con representantes del Gobierno en los Llanos del Yarí, en el año 2023 y lo acompañó durante mucho tiempo.

Cuánto vale el fusil de ‘Iván Mordisco’

Aunque es un arma de origen israelí, su versión es fabricada en Colombia por la empresa Indumil, el costo de este tipo de fusil puede alcanzar los 2.000 dólares (8’500.000 pesos colombianos), pese a que es de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Cómo es el fusil de ‘Iván Mordisco’

De acuerdo con informaciones del experto en balística forense César Fernando Losada, ese fusil es un Tavor 21 (o Tar 21), un arma de alto calibre, reconocido a nivel mundial por su uso en operaciones especiales y combates urbanos.

Además explicó que esta arma fue diseñada por Zalmen Shebs y desarrollada por ingenieros de Israel Weapon Industries. Losada detalló que tiene un cañón estriado con seis líneas de rotación derecha, una longitud de 457 milímetros y una capacidad de disparar entre 700 y 900 cartuchos por minuto.

El medio también señaló que imágenes donde aparece ‘Iván Mordisco’, dejan en evidencia que el fusil cuenta con una mira telescópica. No obstante, según el experto, ese accesorio no corresponde al uso real del arma: “Es una payasada, porque la mira es para francotiradores que disparan a 2.000 metros, y este fusil no alcanza esa distancia”, comentó Losada a Semana en una entrevista.

Además, el sistema del arma es del tipo ‘bullpup’, lo que significa que el mecanismo y el cargador están ubicados detrás del disparador, permitiendo un diseño compacto sin perder alcance. Este tipo de armas empezaron a usarse en Israel en 2002, y desde entonces han sido adoptadas por tropas de infantería y paracaidistas.

Según esos expertos, el arma está diseñada para disparar cartuchos de calibre 5,56 por 45 milímetros y fue creada originalmente en Israel.

El decreto ley 2535 de Colombia clasifica este fusil como de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, debido a su calibre, longitud y capacidad de disparo automático.

Entre otros de los mayores lujos que tiene el líder disidente también resalta una lujosa camioneta de referencia Jeep Wrangler Rubicon de color gris que costaría, actualmente, unos 490 millones de pesos.

Qué pasó con Iván Mordisco

El Ministerio de Defensa descartó la noticia sobre la presunta muerte de alias ‘Iván Mordisco’, líder del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las Farc. Informes de inteligencia y declaraciones de altos funcionarios han señalado que Mordisco ha sido objeto de amenazas internas dentro de su organización.

El presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente al líder de la nombrada guerrilla de estar detrás de un supuesto plan para asesinarlo, en alianza con organizaciones criminales internacionales.

