“¿Pero qué fuentes de información, entonces, maneja la vicepresidencia?”, se preguntó Arizmendi. “¿Acaso no verifican? ¿Acaso no cotejan?”.

De esa manera, Arizmendi animó el debate en su emisora, al reconocer que el anuncio de la vicepresidenta de este jueves, en su cuenta de Twitter, en el que daba por muerto al expresidente conservador, fue recogido por muchos medios, entre ellos, Pulzo.

Darcy Quinn, por su parte, dijo que lo primero que hay que hacer es empezar a revaluar el tema de si Twitter es una manera de presentar las condolencias o de comunicar una noticia. “Creo que no”, dijo enfática, y agregó: “Y menos cuando se trata de un asunto tan delicado como un expresidente de la república. Es un tema para reflexionar de absolutamente todos”.

“Esa noticia le corresponde única y exclusivamente darla a la familia”, agregó Arizmendi. “Pero de una vez anticiparse… No, no, no. Es un acto de oportunismo político, por decir lo menos”. Y volvió a preguntar: “¿Por qué será que a un alto número de funcionarios de este Gobierno todo le sale mal? Con las mejores intenciones, pero todo son torpeza tras torpeza, equivocación jurídica tras equivocación jurídica”.

Juan Lozano, director de Red + Noticias, también intervino. “No fue ciertamente un buen día ayer para ellos: la devolución de la terna [para fiscal ‘ad hoc’], este episodio y el mensaje. La lección es sencilla, es universal y es eterna: se llama prudencia”, dijo.

“Hay que revisar que las informaciones estén confirmadas. Y, por supuesto, esta fue una cadena que llegó a toda la sociedad. Twitter se llenó de mensajes, los medios nacionales e internacionales, nosotros, en Red + Noticias, porque uno da por cierto una versión que viene de la vicepresidencia de la república”, subrayó Lozano.

“Incurrió en un error ‘La luciérnaga’ por lo mismo”, agregó Arizmendi. “¿Quién duda de la palabra de la vicepresidenta? Por escrito, además. Ahí no hay lugar a ‘Me entendieron mal’. No, no, no. Incurrió el servicio informativo de Caracol. Todos los medios. Eso se llama culiprontismo”.

“Twitterprontismo”, intentó corregir Érika Fontalvo, advirtiendo que esa es la palabra que se está usando para estos casos en Twitter.

“La verdad es que fue una metida de pata gigante lo de la señora vicepresidenta”, dijo, por su parte, Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’. “Cometió una ligereza a la que se sumaron medios de comunicación”.

“La cuenta del presidente de la república, la cuenta de la vicepresidenta de la república, la cuenta del canciller, la cuenta de los ministros, por decir algo, tiene que tener un control, alguien que diga: ‘Oiga, espérese un momentico preguntamos’”, dijo Julio Sánchez Cristo, director de W Radio.

“¿Esa chiva de la celeridad a quién le interesa? ¿Por qué el afán?”, preguntó Sánchez Cristo. “O sea: dar un pésame de afán… Es que no es el que primero llegue al pésame. Eso no cambia en nada el sentimiento que usted tenga por una persona que se murió”.

Y Yamid Palacios planteó en esa emisora otro interrogante que podría resumir lo que está pasando dentro del Gobierno y que quedó en evidencia con la salida en falso de la vicepresidenta: “¿Protocolariamente, no debería ser primero presidente antes que la vicepresidenta?”.