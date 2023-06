Esto viene sucediendo hace más de una semana y hasta el momento no han dado a conocer ninguna acción de las autoridades del Atlántico o del Magdalena para evitar que esto siga sucediendo.

En los videos que se han difundido en redes sociales queda en evidencia la extorsión. Hombres se paran en la mitad de la vida a impedir que los carros circulen. Con palos amenazan a los conductores para que les den dinero.

El hecho sucede exactamente en el tramo entre Barranquilla y Ciénaga, en el sector de Tasajera, una zona en la que hay ausencia total del Estado desde hace años, pero nunca antes se había tal falta de autoridad en la zona.

El presidente de la Junta de Fenalco en el Atlántico, Rafael Madero, calificó como una “falta de autoridad” la situación, pues esto tiene efectos directos en la circulación de cientos de productos que van a la parte norte del país.

Esta situación se viene presentando hace varios días en la zona y son varios los videos en los que se ven las largas filas y las amenazas que hacen estas personas. Estos son algunos de ellos:

Les cuento mi experiencia de viajar ayer entre Barranquilla y Santa Marta. Un viaje que en condiciones normales no pasa de una hora y media, se convirtió en una pesadilla por cuenta de los bloqueos ilegales donde, según me informaron después, la fuerza pública no puede… pic.twitter.com/jSuWreqnqA

— Ani Abello (@ANIABELLO_R) June 23, 2023