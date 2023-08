El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como alias ‘Chupeta’, fue condenado este lunes a 20 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia contra el capo es por delitos relacionados con el narcotráfico en el país norteamericano.

(Podría interesarle: Cartel de Sinaloa estuvo detrás de la fuga de Aida Merlano: Fiscalía)

La decisión la tomó hoy el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn. El juez Cogan fue el mismo que condenó a cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en enero de este año por distintos crímenes relacionados con el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y conspiraciones para cometer asesinatos.

Juan Carlos Ramírez Abadía aka Chupeta, a Colombian cocaine kingpin who testified against El Chapo, was sentenced today in Brooklyn to 20 years in prison. But with credit for time served and good behavior, he'll likely be released sometime next year.

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 14, 2023