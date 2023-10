Comerciantes de la localidad de Chapinero denunciaron la aparición de panfletos amenazantes firmados por supuestos integrantes del ‘Tren de Aragua’ en los cuales les exigen millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus negocios o contra sus vidas. Esto se suma a las graves denuncias que comerciantes de las localidades de Kennedy, Fontibón y Suba han hecho en días pasados a propósito de panfletos extorsivos que recibieron en circunstancias similares.

En este caso, los volantes aparecieron bajo las puertas de varios locales de comerciantes en Chapinero, cuyos propietarios y trabajadores previamente habían sido identificados por la red delincuencial que se adjudica las amenazas. Otros mensajes intimidatorios llegaron directamente a los celulares de las víctimas.

En uno de los panfletos, dirigido a los “Señores comerciantes del sector”, se lee: “Les avisamos que somos el Tren de Aragua, a partir de este momento, nos vamos a hacer cargo de este comercio, por lo cual, de manera obligatoria, cada negocio entregará la suma de $ 400.000, que en su debido momento les informaremos como realizaremos este cobro”.

Y termina con una temeraria advertencia: “Ustedes tienen que hacer caso a esta notificación o, por el contrario, pregunten a los que no pagan cómo les va. Mucho cuidado con informar a las autoridades porque vendrá la muerte”.

Una de las víctimas, que denunció la situación ante las cámaras de Noticias Caracol, sostuvo que: “no podemos hablar, no podemos decir nada porque empiezan con las amenazas de que nos pegan un tiro, puede ser en la calle o aquí mismo dentro del establecimiento. Sentimos mucho temor”.

Otro denunciante dejó al descubierto otra modalidad de cobro que impusieron los delincuentes: “pretenden que les demos un pago semanal por cada empleado que tengamos, supuestamente son $ 100.000 por empleado, tenemos 20 empleados, eso son dos millones de pesos semanales. Esa es la exigencia que nos están haciendo, y es algo repetitivo: anteriormente lo habían hecho dentro del local, ahora han venido amedrentando al administrador y amenazando de muerte al portero”.

Además, las víctimas denunciaron falta de celeridad en la investigación: “me tocó presentar un derecho de petición para que me atendieran en la Fiscalía. Me respondieron que se iban de vacaciones y que me dejaban con la Secretaría de Seguridad para que me atendieran, ¿qué moral tiene uno así? “.

Incluso en los videos revelados por el noticiero se ve a los delincuentes ingresar a uno de los locales amenazados grabando con su teléfono celular a los presentes mientras les advierte a los administradores que es integrante de la temida banda trasnacional ‘Tren de Aragua’. Incluso algunos de los mensajes intimidatorios que las víctimas reciben en sus celulares van acompañados de fotos en las que los victimarios exponen armas y elementos de guerra, como granadas, que serán usados si no siguen sus indicaciones.

Ante el panorama de zozobra que viven los comerciantes de la zona, el subcomandante del Gaula, mayor Mauricio Figueroa, aseguró que “dentro de las primeras indagaciones que hemos hecho de estos panfletos, se trataría de delincuencia común tratando de amedrentar a estos comerciantes honestos. Hemos dado unas instrucciones para que a partir de hoy se cree un frente de seguridad donde podamos compartir esta información y tener en tiempo real este acompañamiento”.

Pese a la solicitud de las autoridades para que la ciudadanía víctima de extorsión denuncie los hechos, la mayoría de los casos no se denuncian debido al miedo y a las posibles represalias que una denuncia o un testimonio puedan causar.

En 2022 denunciaron 1.337 casos de extorsión en Bogotá. Este año la tendencia es al alza: en los primeros seis meses reportaron 669, un 6,02% más que el mismo período del año pasado. Las víctimas en su mayoría son comerciantes, pero cualquiera podría caer. La extorsión viene mutando en busca de nuevos “mercados” y víctimas, a merced de “séquitos” de terror.

Las cifras por barrios muestran que en los últimos cinco años las zonas más golpeadas han sido el barrio Puente Aranda (localidad de Puente Aranda), con 105 denuncias, seguido por el barrio Bosa (Bosa), con 65; Centro (Santa Fe), con 62; La Picota (Rafael Uribe), con 60, y Paloquemao (Los Mártires), con 60. ¿Qué podemos ver? Que tienen algo común: albergan centros de acopio comercial y que los centros de las localidades son los más afectados.

