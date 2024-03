Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Se efectuó el traslado de los cuerpos de los cinco niños indígenas yukpa, que murieron intoxicados en inmediaciones del resguardo indígena Iroka en la Serranía del Perijá, jurisdicción del municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar.

Sospechan que muerte de menores indígenas en Codazzi fue ocasionada

Los cuerpos de los menores de edad fueron transportaron desde las instalaciones de Medicina Legal en Valledupar, capital del Cesar, hacia la morgue de Codazzi, donde fueron entregados a la comunidad yukpa.

En ese lugar, representantes de la Fiscalía, con presencia de un traductor, entrevistaron a los familiares de los niños con el fin de avanzar en las investigaciones del caso, ante la hipótesis de un envenenamiento intencional.

Por ahora, las autoridades del pueblo indígena yukpa claman justicia por la muerte de los cinco niños de su comunidad. Insisten en que se trata de un crimen y no de una muerte accidental.

“Esto no fue un accidente, esto fue un crimen contra estos niños y no es cierto que los niños hayan consumido corozo. El pueblo indígena yukpa, los niños, son cazadores, recolectores, ellos saben muy bien qué comen y no comen de la naturaleza, alguien los obligó a comer algo y posteriormente fallecieron”, afirmó Edwar Álvarez, defensor del pueblo yukpa.

Los cinco menores indígenas yukpas fallecidos tenían 15, 13, 11, 7 y 3 años de edad.

Este miércoles, 27 de marzo de 2024, se conocerían los resultados de los respectivos exámenes realizados por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Mueren 5 menores indígenas en Codazzi, todos de la misma familia, al parecer intoxicados

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.