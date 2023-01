La emoción de un ciudadano extranjero que llegó a ‘La Heróica’ hace unos días para pasar un periodo de descanso no duró mucho, ya que el lugar que alquiló para hospedarse no habría resultado ser como pensaba inicialmente.

Aunque en principio no vio problema con pasar su estadía en el apartamento por el que pagó en Marbella, a medida que pasaron los días se arrepintió de haber llegado a esa residencia.

Cartagena: griego dice sentirse estafado con apartamento

Según contó Ellis Kay —oriundo de Grecia— a El Universal, las imágenes que le hicieron llegar de la vivienda lo motivaron a llevar a cabo el negocio.

“Alquilé un apartamento y desde que llegué tuve problemas porque los primeros cuatro días no tenía gas para cocinar, el microondas nunca funcionó, las ollas y los sartenes estaban en mal estado”, le dijo al periódico.

En su relato, el hombre pidió que los propietarios del lugar le devuelvan por lo menos un tercio del dinero que había pagado, que según comentó asciende a los 2’500.000 pesos, ya que debía reponer parte de lo que había gastado en restaurantes por no poder cocinar.

“Yo hice la reserva la primera semana de diciembre antes de salir de Grecia. Llegué aquí el 15 de diciembre y he estado lidiando con esta pesadilla desde que llegué, pero nadie hace nada”, mencionó al mismo medio.

El hombre aseguró que no es la primera vez que arriba a Cartagena para tomarse un descanso, por lo que se mostró dolido con lo que le ocurrió en esta oportunidad.

“Se aprovecharon de mí y no quiero que otros pasen por lo mismo. He estado viniendo a Cartagena desde el 2008 y amo esta ciudad […]. A los turistas les gusta la ciudad, pero no regresan por cosas como estas”, sostuvo en el diario.