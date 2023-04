El hombre es oriundo de Villavicencio y está radicado en Cali. Según explicó en Semana Loren Escobar, su esposa, se le perdió el rastro desde el viernes 14 de abril, cuando se dirigía a hacer un negocio en la zona comercial Puerto 125, en Pance.

Santos es comerciante de propiedades, vehículos y ganado. De acuerdo con la versión de su esposa, la última vez que lo vio fue el viernes a las 2:00 p. m. “Él iba a reunirse con una persona que él conoce y quien le iba a presentar a unas personas de Buenaventura para hacer un negocio”, expresó.

Con respecto al negocio que su esposo pretendía hacer, Loren indicó que no sabe de qué se trataba, por lo que tiene muchas dudas sobre su misteriosa desaparición.

“Él no es una persona de desaparecerse ni incomunicarse, ni tampoco de no llegar a la casa. Aunque para mí, el momento de las 8:00 p. m. del viernes que yo le envié un mensaje y no le entró, ya sentí que algo estaba pasando; sin embargo, le di tiempo como hasta el otro día porque de pronto se había quedado con algún amigo o se le había descargado el celular”, contó la pareja del comerciante.