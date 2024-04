Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

Desde hace dos años, Slieider Escobar, un joven bailarín colombiano viajó con una comparsa de salsa donde murió en Egipto por implicaciones de salud.

La familia se pregunta porque la compañía donde se encontraba el bailarín no le prestó la ayuda suficiente y lo expulso del grupo conociendo su estado de salud.

“En el momento en que él se enferma, tiene los dolores de cabeza, no fue debidamente atendido como tenía que ser; directamente con un hospital, sino que fue atendido por un paramédico, una persona que tenía principios de enfermería”, dijo Girnandi Escobar Pérez, padre de Slieider.

El bailarín caleño presuntamente habría sido obligado a renunciar y sacado del hotel, sin embargo; la recomendación de su familia fue ingresar al cuarto hasta el momento en que se lograra conseguir el dinero para el vuelo de regreso.

En el momento de viajar para regresar con su familia; el aeropuerto no permitió que lo hiciera sin acompañante médico por el crítico estado de salud en el que se encontraba. Después de esto, falleció.

“En el momento que él ya fallecer, la agencia no se hace responsable y dice que ya no tiene medios, no tiene plata para poderlo hacer”, indicó Girnandi Escobar Pérez, padre de Slieider.