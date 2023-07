Andrea Petro Herrán, la hija mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, vive hace más de una década en Marsella, Francia, donde ha adelantado sus estudios y tiene su vida como cualquier ciudadano normal. Desde que tiene 19 años ha residido allí, estando alejada del espectro político casi todo el tiempo de su padre.

La joven decidió radicarse en el exterior porque no le gusta la política y quería formarse académicamente en otro país. En sus primeros años pasó gran parte en Bélgica y posteriormente se trasladó a Francia donde finalizó sus estudios y tuvo dos hijas, Luna y Victoria.

Andrea poco aparece con su padre, vive bien lejos de la política y trata de pasar desapercibida cuando su familia la requiere para una aparición en público con el presidente. Precisamente, sobre ese rol habló la joven en sus redes sociales y contó detalles de cómo es vivir siendo la hija del primer mandatario de Colombia.

“No trato de pensar en eso, porque yo aquí en Europa soy una persona común y corriente. No tengo escoltas, no tengo nada. Entonces agarro bus como todo el mundo. Siempre que voy a Colombia, el cambio es muy fuerte para mí. No estoy acostumbrada a eso y nunca me acostumbraré a ser la hija del presidente, la verdad. Tengo un conflicto interno con eso, pero no es que me incomode, sencillamente que no me identifico mucho con ese rol cada día. No sé qué sentir, trato de seguir siendo yo misma, independientemente del estatus que me toque”, señaló.

Finalmente, la hija del presidente aseguró que hace más de 10 años su padre no le aporta nada económicamente, pues ya ella se independizó y vive de su trabajo para mantener a las dos hijas que tiene.