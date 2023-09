Luego de los dos violentos accidentes ocurridos sobre la Cuarta Tamaná con calle 25, uno de ellos en el que una mujer perdió su brazo, el municipio decidió instalar en plena avenida un reductor de velocidad, pero este, ha generado más accidentes que antes en Ibagué.

Según comerciantes y vecinos de esta zona céntrica de Ibagué, la semana pasada llegó un personal y construyó un montículo que serviría para que los vehículos que llevan la vía rebajaran su velocidad y no se encontraran con los que cruzan.

El error, según conductores, es que, aunque pusieron una señal de tránsito que indica que allí hay un resalto, este no fue pintado y desde lejos parece como si no existiera este reductor.

“Quedó a medias, eso no lo pintaron ni nada, y en la otra esquina no pusieron nada. Hemos visto varios accidentes, uno de ellos en la noche cuando un muchacho saltó y se fregó una pierna. Si de día no se ve nada, en la noche menos”, contó William Torres, comerciante de la zona.

Según los vecinos, el pasado lunes o martes fue puesto el reductor, y ante el miedo de ver tanto motociclistas caído, carros saltando y escuchar los estruendos, decidieron escribir con una tiza de color rosado ‘PARE’.

“Solamente dejaron unas líneas amarillas que no se ven. Es que no debieron poner un reductor en una avenida y desconocer que en las esquinas es donde han ocurrido los accidentes, deberían poner allá, y también que los pinten”, agregó Torres.

Desde lejos no se ve el pequeño reductor que atraviesa ese punto de la calzada.

Es de recordar que el pasado 26 de julio una mujer perdió su brazo luego de que la moto en la que iba como parrillera iba a cruzar la calle 25, pero se estrelló contra un furgón que subía por la avenida. El 10 de agosto un carro que iba por esta calle se volcó luego de intentar cruzar y estrellarse con el que subía por la Tamaná.