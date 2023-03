Después del grave accidente ocurrido el pasado lunes 27 de febrero en la autopista Medellín-Bogotá, familiares de María Yolanda Daza Arcila, de 52 años, quien fue una de las víctimas fatales, piden justicia.

Esta tarde se conoció, por parte de la Fiscalía General de la Nación, que el examen de alcoholemia que se le practicó a Jorge Antonio Builes Henao, conductor del vehículo que ocasionó el accidente, tal y como lo reveló MiOriente, dio como resultado primer grado de embriaguez.

En este contexto, el ente acusador indicó que se ordenó casa por cárcel para este sujeto que ocasionó el accidente, mientras avanza el proceso de investigación.

Así las cosas, la hija de Maria Yolanda habló con MiOriente y expresó que exigen justicia frente a lo sucedido:

“Lo que sí queremos es que se haga justicia, que de verdad lo metan a la cárcel aunque eso no me va a devolver a mamá: pero que lo metieran para toda la vida, que no saliera, porque es un hecho de irresponsabilidad”, dijo Leydi García Daza.