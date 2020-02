De acuerdo con el diario El Mundo, ocurrió justo cuando la mujer iba a validar el ‘ticket’ del metro hasta que, como se ve en el video profusamente compartido en redes sociales, un hombre encapuchado la botó al piso de un solo jalonazo para robarle su bolso.

Ella se aferró a su cartera y el delincuente la arrastró por el piso intentando quitárselo. Al ver que no lo lograba, le pegó una patada en el estómago y un puño en la cara.

Al ladrón, antes de pegarle el puño, se le cayó un objeto de su bolsillo derecho, que según El Mundo podrían haber sido unas tijeras o algún tipo de cuchillo.

La empresa de transporte de Barcelona (TMB) condenó la agresión e intento de robo mediante un mensaje en su cuenta de Twitter y además señaló que a pesar de que están los videos de la situación, no se ha presentando ninguna denuncia, por lo que se cree que la mujer impidió al ladrón llevarse su bolso.

El hombre fue identificado por otras cámaras de esa estación del metro y no es la primera vez que queda captado en un robo, por lo que la policía está en busca de él para su captura, a pesar de que no hay denuncia.

Este es el video del salvaje intento de robo en el metro de Barcelona:

Robbery with extreme violence to a woman in the Barcelona metro

Chilling images of a robbery with extreme violence, again the Barcelona metro, specifically at Navas station, on suburban line 1. pic.twitter.com/zi29fwUnT0

— Moises Lopez (@chapoisat) February 5, 2020