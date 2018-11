Dos activistas sin camiseta, que llevaban mensajes como “Fake Peace Maker” o “Hypocrisy” escritos en el cuerpo, saltaron las vallas de seguridad que separaban al público de la comitiva oficial en los Campos Elíseos. Una tercera trató de hacer lo mismo unos metros más adelante, pero fue interceptada.

Las autoridades francesas desplegaron unos 10.000 miembros de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los alrededor de 70 jefes de Estado y de gobierno que participaron en la ceremonia.

“Francia celebra la paz con esta ceremonia pero la mitad de los jefes de Estado invitados son responsables de la mayoría de conflictos en el mundo”, declaró poco después a la AFP una activista de Femen presente en la plaza, Constance Lefèvre.

En la víspera, otras 3 miembras de Femen llevaron a cabo una breve acción a pecho descubierto en el Arco de Triunfo para denunciar la presencia de “criminales de guerra” entre invitados a las conmemoraciones del fin de la Primera Guerra Mundial.

Según Tara Lacroix, una de las detenidas, de 24 años, fueron a “protestar contra la llegada de jefes de Estado que son una vergüenza para la paz. La mayoría son dictadores que no respetan los derechos humanos en su país”.

