green

De hecho Trump también se encuentra actualmente en los albores de su campaña reeleccionista, por lo que la situación es casi exacta a la que lo llevó a atacar ferozmente a Barack Obama.

La primera vez que lo publicó en su cuenta de Twitter fue en noviembre de 2011, cuando aseguró que “para ser elegido, Obama empezará una guerra con Irán”:

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

En octubre de 2012, el hoy presidente repitió la fórmula: “No dejen que Obama juegue la carta de Irán y comenzar una guerra para ser elegido. ¡Cuidado, republicanos!”.

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected–be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

De hecho este último trino lo formuló teniendo en cuenta que un ataque como el que ordenó este 3 de enero debería haber sido autorizado por el congreso, cosa que en este caso no sucedió y por la cual ya se dice que el actual mandatario norteamericano enfrentaría problemas legales.

Entre 2011 y 2013 fueron al menos una decena de trinos en los que Trump repitió su “predicción”, e incluso después se preciaba de haberlo vaticinado: “Recuerden lo que predije hace mucho tiempo, que el presidente Obama atacará a Irán por su incapacidad para negociar”.

Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly-not skilled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2013

Este viernes esos trinos alcanzaron varios miles de respuestas más, la mayoría de las cuales reformulaban sus críticas en su contra: