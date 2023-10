El conflicto se ha agudizado con los días en Israel y la Franja de Gaza debido a los enfrentamientos entre el grupo extremista palestino Hamás y esa nación. El rostro de la alemana-israelí Shani Louk, de 22 años, le ha dado la vuelta al mundo luego de que se conociera el despiadado video en el que aparece boca abajo en una camioneta ya sin vida y agarrada del cabello por un integrante de Hamás.

El grupo que gobierna Gaza desde el año 2007 desató una guerra directa con la nación vecina que ya ha dado golpes de contrataque. La población civil sigue en medio, incluidos colombianos que se espera que suban a bordo de un vuelo humanitario de vuelta a territorio nacional.

La información del hombre que la sostiene de su cabellera en aquella camioneta se ha hecho viral en redes sociales por cuenta de Visegrád 24, un medio de comunicación que publica principalmente en redes sociales y que cura información de la región de Europa central y oriental.

El medio señala que varios internautas han logrado identificar como Mahmoud Abourjila al palestino que aparecería con la misma camisa tipo polo, pantalón y sandalias que viste en la camioneta en una foto de unas semanas atrás.

De igual forma, Visegrád 24 señala que la mayor cantidad de imágenes que han sido cargadas por el sujeto se geolocalizan cercanas a donde habría sido atacada Shani, en un festival de música cercano a la frontera en Israel. “La mayoría de ellos se encuentran a unos 15 kilómetros de donde Shani fue atacada”, agrega el medio.

Los indicios apuntan a que la identidad coincidiría aunque serán las autoridades quienes determinen si efectivamente es así, para dar con su paradero y el de sus compañeros delincuentes.

