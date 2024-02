Por: Canal Uno

Una mujer fue arrestada y condenada por “abuso a menor de edad” por golpear con correa a su hijo. La denuncia, hecha por una docente del menor, llevó a que las autoridades actuaran con rapidez. Mientras su caso continúa, debe pagar una indemnización por mil dólares.

En Colombia el castigo físico es bastante común. No es extraño escuchar en casas vecinas, que un padre golpea con una correa, chancleta o, incluso, con sus propias manos a un menor de edad. Tampoco llamados de atención en plena vía pública. No obstante, no en todos los países es así. De hecho, En Doral, Estado de Florida, Estados Unidos, donde hombre ganó lotería y se la donó a perros, una mujer fue arrestada por golpear con correa a su hijo.

Según se conoció, el propio hijo de la mujer denunció ante su profesora, que la mujer en cuestión lo había golpeado con una correa en cinco ocasiones. Ante esta noticia, la docente activó el protocolo y se comunicó con las respectivas autoridades, quienes, a su vez, comenzaron la investigación. Por medio de diferentes testimonios, concluyeron que, en efecto, el pequeño había sido golpeado por su madre en cinco ocasiones. Le causó daños en la parte interna de su bíceps izquierdo.

Mujer fue arrestada por golpear a su hijo con correa

El proceso de captura se dio el 7 de febrero. La mujer fue acusada de abuso infantil por haber golpeado a su hijo con un cinturón. El suceso ocurrió en un edificio de apartamentos ubicado en la calle 41 con avenida 115. Una audiencia, llevada a cabo el martes 13 de febrero, dio como culpable a la madre de familia.

Cabe destacar que en esa semana, la mujer estuvo resguardada en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. Fue condenada, además, con una fianza de 1.000 dólares. El proceso aún avanza jurídicamente.

Este caso ha dado de qué hablar en redes sociales. Son muchas las personas que comentan a favor y en contra de las autoridades. En Estados Unidos (donde mujer metió a su hija al horno creyendo que era cuna), vale la pena recordar, las leyes varían por Estado.

