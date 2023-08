El ultraderechista, que se autodefine como libertario, fue el vencedor en las votaciones que sirven como abrebocas y primer termómetro político antes de las presidenciales.

El espacio político que encabeza, La Libertad Avanza, sorprendió al ser la fuerza más votada del país (31,63 %), sobre la coalición opositora Juntos por el Cambio (27,83 %) y la oficialista Unión por la Patria (26,19 %), con un 72 % del voto escrutado.

Con su discurso ‘anticasta’ y provocador, Milei captó especialmente el voto de la ciudadanía desencantada, que lo ve como un ‘rock star’ que patearía el tablero de la política argentina con un discurso en el que instaló la propuesta de dolarización, de demoler el Banco Central y prometiendo pasar una “motosierra” por el gasto público.

Cumplirá los 53 años el día de las elecciones generales, a las que llegará como el candidato más votado en las primarias, algo que ni siquiera él podía imaginar, tras haber sido considerado un invento de los medios porque empezó a ganar notoriedad pública en 2016 por sus intervenciones en la prensa local caracterizadas por discursos radicales antisistema y “anticasta” política tradicional.

El economista libertario llama la atención por su peinado en forma de casco de moto, despeinado y ojos celestes. Se identifica con un león, cuya cabeza lanzando fuego es el logo de su espacio, y se caracteriza por llegar a expresarse con un tono agresivo y hasta violento.

En las entrevistas se muestra con chaqueta y corbata, pero en sus mitines se desata al estilo ‘rock star’, fama que además adquirió por haber sido parte de una banda de rock en su juventud. También fue portero del equipo de Chacarita.

Se entiende que el voto joven pudo haber sido clave en la victoria de este domingo, así como el de los desencantados con los políticos tradicionales debido a las recurrentes crisis argentinas. Sin embargo, fiel a su estilo pendenciero, desestima a ciertos símbolos de la juventud, como sucedió con la cantante Lali Espósito.

En diálogo con Radio Rivadavia, los periodistas le comentaron que el único que le escribió para felicitarlo fue el expresidente Mauricio Macri, además de la cantante, quien publicó un fuerte trino en el que calificó al candidato como “peligroso” y “anti-derecho”.

No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera…

— Lali (@lalioficial) August 14, 2023