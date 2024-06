Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

Joe Biden continúa este viernes su campaña en Carolina del Norte, donde intentará volver a encarrilar su campaña tras un debate presidencial contra Donald Trump que puso su edad y su salud en el centro de las conversaciones. Voz ronca, balbuceos, pérdida del hilo de la conversación… El pánico cunde en su propio campo, donde algunos se preguntan si su campeón debería ser sustituido.

Al día siguiente del debate, la prensa estadounidense era unánime en un punto: Joe Biden había fallado en su actuación. Tanto a izquierda como a derecha, los medios estadounidenses estaban de acuerdo.

El New York Times describió la actuación del presidente estadounidense como “torpe”; “desastrosa”, incluso para el conservador Daily Caller. Otro medio afín, el Washington Examiner, condenó a Joe Biden: “Perdió en los 10 primeros minutos de un debate que duró 90”, rezaba el titular.

Los columnistas del diario The New York Times expresaron su preocupación por el estado manifestado por el candidato demócrata

Había mucho en juego para el presidente, constantemente atacado por su edad, 81 años. “Si hay algo que los demócratas querían ver anoche, era a un Joe Biden fuerte para derribar a Donald Trump. Pero en lugar de eso, tuvieron que reconocer que fue Joe Biden el derribado”, resume el muy progresista The Hill.

“Sí, fue un comienzo lento, pero terminó fuerte”, concedió la vicepresidenta Kamala Harris. Pero para muchos demócratas fue un momento de pánico.

Leer tambiénUn Biden titubeante siembra dudas sobre sus capacidades para gobernar en el debate con Trump

Desde los primeros minutos del debate, se intercambiaron frenéticamente llamadas telefónicas y mensajes de texto – “¿todavía estamos a tiempo de poner a alguien más?”, llegó a preguntarse un importante donante de la campaña de Biden en X-, una pregunta que otros demócratas se hacen en privado.

La respuesta de Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, fue contundente. “Tenemos que apoyar a este presidente. No se abandona a la gente después de un debate: ¿qué clase de partido hace eso? Ha tenido un gran mandato. Los demócratas han hecho su trabajo, este presidente está haciendo su trabajo. Hoy tenemos que apoyarle”.

Pero muchos se estremecieron. Claire McCaskill, ex senadora demócrata por Misuri, dice tener “el corazón roto”, y no es la única. “Joe Biden tenía una cosa que hacer esta noche, asegurar a Estados Unidos que estaba a la altura del cargo a pesar de su edad, y fracasó. ¿Significa eso que no será el candidato? No lo sé”.

¿Hay plan B?

Como ocurre cada vez que el empeoramiento de la salud de Joe Biden vuelve a ser noticia, la gente se apresura a imaginar otro candidato que ocupe su lugar en noviembre. Por primera vez, miembros del partido presidencial hablan públicamente de un plan B.

Una vez más, se mencionan los nombres del gobernador de Maryland, Wes Moore, y de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, de 45 y 52 años respectivamente. Los antiguos candidatos, el secretario de Transporte Pete Buttigieg, la senadora por Minnesota Amy Klobuchar y el senador por Nueva Jersey Cory Booker, vuelven a ser noticia.

Y, por supuesto, se menciona a la vicepresidenta Kamala Harris como posible alternativa, aunque su abismal índice de popularidad devuelva al partido al triste hecho de que las posibilidades son limitadas.

Dos pesos pesados demócratas bien situados para competir en 2028, el Gobernador de Illinois J.B. Pritzker y sobre todo el Gobernador de California Gavin Newsom, han preferido reafirmar su lealtad a Joe Biden. ¿Creen que ya es demasiado tarde, a mes y medio de la Convención Nacional del partido?

En cualquier caso, es difícil que los posibles candidatos alternativos muestren sus ambiciones hasta que Joe Biden se haya retirado oficialmente. Fue su nombre, presentado como la única alternativa al regreso de Trump, lo que le valió las primarias demócratas y el apoyo financiero del partido. La reacción de los donantes será observada con especial atención tras la mala actuación del presidente saliente en la CNN.

Interrogado por el Washington Post, un asesor del Presidente declaró que “por supuesto que Joe Biden no se rinde”.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.