Todavía no acaba la pesadilla para Luz Marina Contreras Vargas, colombiana que está hospitalizada en Portugal desde el pasado 29 de junio por un síndrome de choque tóxico que le dio a raíz de una bacteria de nombre streptococcus pyogenes.

Ahora que sus extremidades están comprometidas por una necrosis, su futuro —recomendado por los médicos— es quedarse varios meses más en Europa esperando algo de mejora.

Su hija, Lina Carrascal, habló en exclusiva con Pulzo sobre la salud de su madre, la situación económica en Lisboa y los acercamientos con el Consulado colombiano.

Aunque en un principio pidieron ayuda para regresar al país, por ahora seguirán en Portugal, precisamente esto será clave para que la señora Luz Marina Contreras tenga una mejor evolución.

“Los doctores nos dijeron que no nos pueden asegurar que a mi mamá en un traslado a Colombia no le pase algo; es muy riesgoso. Queremos evitar eso. En este momento lo mejor es que ella continúe aquí mientras se define qué va a pasar con sus manos y pies. No nos dicen el tiempo de tratamiento que se necesita, todo es muy variable. Los doctores han hablado de ocho a doce meses, pero no se sabe” , mencionó.

Antes de hacer el viaje a Europa, la familia compró los servicios de la asegura de viajas Axa, que funciona para cubrir cualquier problema que suceda en la travesía, entre ellos, líos con la salud.

Lina Carrascal comentó que se han puesto varias veces en comunicación con la aseguradora para que pague el dinero que están debiendo de los primeros días de hospitalización de su mamá en el hospital privado Da Luz, pero las personas que les contestan en Axa ponen trabas en la gestión.

“Cuando mi mamá se enfermó, yo los llamé y les pregunté que a dónde la llevaba y ellos me dijeron que al Hospital Da Luz. Tienen convenios con estos hospitales privados, pero a la fecha no les han pagado”, señaló.

Además, Lina Carrascal contó que se deben 44.128 euros de los nueve días que su mamá estuvo en el hospital y, aunque el seguro es por 35.000 euros, ellos hasta ahora no han respondido por ningún monto.

Por otro lado, respecto a los contactos con el Consulado de Colombia en Portugal, ella comentó que sí se han puesto en contacto y, aunque en un inicio no les ayudaron, ahora los llamaron para darles bonos de transporte y comida.

“Nosotros hablamos con el Consulado desde el 30 de junio y en principio nos dijeron que no contaban con fondos para ayudarnos. Me preguntaban cómo seguía mi mamá, pero sin ayudas efectivas; no obstante, desde el 2 de agosto se volvieron a contactar y nos ofrecieron un bono de transporte y uno para comprar mercado. Me dijeron que me acercara el próximo 8 de agosto a las instalaciones de aquí en Lisboa”, contó.