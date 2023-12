La Oficina Meteorológica y Sismológica de Islandia (MET) informó en la noche de este lunes, 18 de diciembre, que un volcán hizo erupción cerca de cuatro kilómetros al noreste de la ciudad de Grindavík. De acuerdo con la entidad, este fenómeno natural inició tras varios terremotos.

(Le puede interesar: Tornado se llevó a bebé de 4 meses por el aire y su madre lo encontró, vivo, en un árbol)

“Ha comenzado una erupción en la península de Reykjanes. Se puede ver a través de cámaras web y parece estar situado cerca de Helgafell”, señaló la MET y explicó que “la erupción comenzó alrededor de las 22:17 (GMT) tras una serie de pequeños terremotos alrededor de las 21:00″. Esta península no había experimentado una erupción durante ocho siglos hasta 2021.

Un helicóptero de la Guardia Costera despegará en breve para confirmar la ubicación exacta y el tamaño de la erupción, de acuerdo con información de la entidad. El presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, por su parte, escribió en su cuenta de X que la prioridad sigue siendo proteger vidas y la infraestructura.

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant. 📷 @Vedurstofan pic.twitter.com/yKx4WKU61c

Lee También

Islandia había estado en alerta máxima por una posible erupción volcánica después de una intensa actividad sísmica el mes pasado. Se registraron miles de pequeños terremotos en las islas de la península suroccidental a medida que el magma se desplazaba bajo la corteza terrestre.

El 11 de noviembre, los cerca de 4.000 residentes de Grindavik, un puerto pesquero a unos 40 kilómetros de la capital, fueron evacuados. Islandia alberga 33 sistemas volcánicos activos, el número más alto de Europa.

Estas son algunas imágenes de la erupción del volcán:

Crazy eruption in Iceland!😞hopefully everyone is safe…Chef Vicky and our Chefs teams filmed this… @WCKitchen as we were there before is ready to help if there is a need….People were Already evacuated many weeks ago from Grindavik @PresidentISL Iceland did good preparing for… pic.twitter.com/1m0QqTv5hr

— The Associated Press (@AP) December 19, 2023

A volcanic eruption started on Monday night on Iceland's Reykjanes Peninsula, turning the sky orange and prompting the civil defense teams to be put on high alert. The eruption appeared to have occurred about 1.8 miles from the town of Grindavík. pic.twitter.com/aVmVBn92Vh

JUST IN: First aerial footage captured just minutes ago of the newly opened volcanic fissure near Grindavík, Iceland.

It is estimated to be about 3 km long! pic.twitter.com/uLLpmZHvFe

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 18, 2023