Por lo mismo, no es raro escuchar cientos de casos de latinos que ganan 100 dólares (o más) en un solo día por las propinas, por lo que muchos viajeros llegan a pensar que es obligatorio.

No obstante, lo cierto es que legalmente las propinas no son obligatorias en Estados Unidos, indicó La voz de América, pero en muchas situaciones, no dejarlas puede provocar incomodidad o ser mal visto.

Algunos restaurantes, especialmente en grupos grandes (generalmente de seis o más personas), incluyen automáticamente la propina y así se aseguran el pago.

Cuánto se debe dar de propina en Estados Unidos

Lo usual es dejar una propina de entre el 15 % y el 20 %, tarifas que se manejan sobre todo en restaurantes. En casos de servicio excepcional, algunos optan por dar hasta el 25 %. En bares es usual dar entre uno o dos dólares, por bebida servida en la barra, o entre el 10 % y el 15 % del total de la cuenta.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento recomienda, según ‘La voz de América’, dejar entre uno y cinco dólares en servicios de estacionamiento.

La misma tarifa se debería dejar en un hotel a las mucamas, por cada noche de limpieza, y a los botones de hoteles por cada bolsa o maleta que llevan.

Qué pasa si no se deja propina en Estados Unidos

No hay una acción legal que se pueda tomar contra alguien que no deja propina. No obstante, negarse a pagarla puede provocar molestia en los empleados y provocar enfrentamientos.

La razón detrás de esta cultura de las propinas se debe, en parte, a que muchos empleados en estos sectores reciben un salario base bajo, a menudo, ya que se supone que las propinas compensarán la diferencia.

Muchos, incluso, no reciben un sueldo básico, sino que sobreviven con lo que ganan de las propinas.

