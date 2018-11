Dan Dotson, dueño de una casa de subastas y la cara más conocida del programa de A&E, estaba en un evento de caridad el pasado primero de noviembre, cuando una mujer se le acercó para contarle una historia, narra la revista People.

La mujer le dijo que un amigo de su familia, en días pasados, le había comprado una pequeña bodega, sistema muy utilizado en Estados Unidos para guardar cosas, y que en ella había encontrado una caja de seguridad misteriosa, detalla la revista norteamericana.

“La primera persona a la que llamaron para abrir la caja fuerte, supongo, no pudo, así que llamaron a una segunda persona y cuando logró abrirla se llevaron una sorpresa. Normalmente están vacías, pero esta vez no estaba vacía, y tenía $ 7.5 millones en efectivo adentro”, contó Dotson en un video publicado en su Facebook, explica People.

This unit sells for 500 bucks, buyer finds 7.5 million cash, attorney reaches out on behalf of the previous owner & nicely offers 1.2 million dollars back in return for all money back.

What would you do?

New #StorageWars @aetv

Nov 7th 10/9c @storageauctnet @paytheladylaura pic.twitter.com/8UXJ1xvXkz

— Dan Dotson on A&E (@auctionguydan) 5 de noviembre de 2018